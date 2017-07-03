Житель Благовещенска открыл стрельбу по отдыхающим на берегу реки Зея в минувшие выходные. В результате пострадали три человека, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Амурской области.

По данным следствия, ЧП случилось в ночь на 2 июля неподалеку от села Усть-Ивановка в ходе конфликта, произошедшего между отдыхающими гражданами.

«… подозреваемый произвел несколько выстрелов из охотничьего ружья в мужчину 1975 года рождения, причинив ему огнестрельные ранения. В результате происшествия пострадали еще два мужчины 1986 и 1987 годов рождения», — приводит заявление ведомства ИА «Амур.инфо».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос о мере пресечения.