В Барнауле участились случаи подделки агрегатов автомобилей. Также правоохранительные органы фиксируют увеличение фактов подделки документов на машины. Такие автомобили можно встретить в продаже.

Преступники «перебивают» идентификационные номера шасси, кузова, двигателя, подделывают номера госрегистрации, сообщает altapress.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Алтайскому краю. Там пояснили, что это делается для того, чтобы легализовать угнанные автомобили. Такие машины либо будут эксплуатироваться, либо их продадут.

Агентство отмечает, что с начала года возбуждено уже 12 уголовных дел за подделку или уничтожение идентификационных номеров машин. На спецстоянке находятся пять автомобилей.

По мнению экспертов, рост таких преступлений объясняется сразу несколькими факторами, среди которых увеличение количества владельцев машин, постоянный спрос на запчасти, появление на дорогах дорогостоящих автомобилей. Кроме того, в последнее время выросли возможности качественной подделки документов и номеров агрегатов машин.