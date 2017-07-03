Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин сообщил журналистам, что опознание тел 14 погибших в крупной аварии в Татарстане планируется завершить ко вторнику.

Ранее тела погибших были доставлены в республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы в Казани.

Напомним, авария произошла в воскресенье в Заинском районе Татарстана. В результате столкновения с КамАЗом, который буксировал на жесткой сцепке грузовик, опрокинулся и загорелся пассажирский автобус.

Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело.