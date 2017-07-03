Девять пострадавших в крупном ДТП с автобусом и грузовиком остаются в больницах Татарстана, состояние пятерых оценивается как тяжелое, сообщил министр здравоохранения республики Адель Вафин.

Пассажирский автобус «Неоплан» в ночь на воскресенье столкнулся с грузовиком MAN, который буксировал на жесткой сцепке автомобиль «КамАЗ». Авария произошла неподалеку от города Заинск.

В автобусе находились 29 человек, в результате столкновения он опрокинулся на проезжую часть и загорелся. 14 человек погибли на месте, в том числе двое детей, 15 получили травмы.

Возбуждены два уголовных дела по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по осторожности смерть двух или более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».