Шесть человек погибли на водоеме в Челябинской области из-за опрокинувшейся лодки, сообщили «Известиям» в ГУ МВД по региону.

«По имеющейся у нас информации погибли шесть человек, поиски тела седьмого человека еще проводятся. Устанавливаются причины произошедшего», — отметили в ведомстве.

Всего в лодке, которая опрокинулась на водоеме в Челябинской области в воскресенье, находились девять человек.

При этом по данным экстренных служб, спастись удалось четверым — двум детям и двум взрослым.

На помощь потерпевшим бросились два человека, находившиеся на берегу, один из которых погиб. Судьба второго остается неизвестной.