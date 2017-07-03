Россия рассчитывает, что Совет Европы примет адекватные меры для восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Таким образом она прокомментировала решение России приостановить уплату взноса в Совет Европы в 2017 году до полного восстановления полномочий.

«Если и в следующем году, до 2018 года, не будут приняты адекватные регламентные решения и российская делегация не сможет участвовать, то на каком основании мы должны платить? Чтобы за те деньги, которые перечисляет РФ, мы каждый день наблюдали эту русофобскую истерию? Нет, конечно, это неправильно, некорректно», — сказала Матвиенко, отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли Россия в будущем платить взносы.

Матвиенко призвала посмотреть, что будет в следующем году. Спикер считает, что никто в ПАСЕ не имеет права ограничивать полномочия какой-либо делегации. Поэтому, по ее словам, Москва настаивает на изменении регламента Ассамблеи ПАСЕ. Матвиенко назвала ненормальной ситуацию, когда сегодня по политическим мотивам преследуется одна делегация, затем — другая.