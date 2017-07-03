Первый заместитель гендиректора по финансовым, правовым и административным вопросам ФГУП «Почта России» Ольга Осина назначена временно исполняющей обязанности генерального директора компании. Об этом в своем Twitter написал глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

«Назначил Ольгу Осину временно исполняющей обязанности генерального директора ФГУП «Почта России», — сообщил Никифоров.

Контракт действующего гендиректора «Почты России» Дмитрия Страшнова истек в конце июня. Слухи о его возможной отставке появились после того, как в ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала возбудить в отношении топ-менеджера уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями. По версии ведомства, Страшнов незаконно начислял премии руководителям компании и за 2014 год получил премию на сумму более 95 млн рублей.