Проект бурятского горнолыжного курорта «Сахатка» могут представить от России на всемирной туристской конференции в Китае, сообщает пресс-служба и. о. главы Бурятии Алексея Цыденова.

Создать курорт предполагается на горе Сахатка в 180 км от Иркутска и в 440 км от Улан-Удэ. Высота вершины — 1721 м. Протяженность самой длинной трассы — около 7,5 км.

Ранее сообщалось, что Бурятия будет единственным регионом России, который сделает презентацию на конференции в КНР, которая состоится осенью 2017 года.