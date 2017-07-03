Лидер КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом призвал Белый дом твердо придерживаться политики «одного Китая» в вопросе Тайваня.

Как сообщает Центральное телевидение Китая, Трамп и Си Цзиньпин поговорили в понедельник утром, беседа состоялась по инициативе США.

«Мы высокого ценим то, что господин президент подтвердил намерение американской стороны твердо придерживаться политики «одного Китая». Мы надеемся, что американская сторона в соответствии с принципом «одного Китая» и с тремя совместными китайско-американскими коммюнике надлежащим образом урегулируют вопрос, касающийся Тайваня», — сказал Си Цзиньпин.

Трамп в ответ заверил лидера Китая, что политика США по данному вопросу не менялась.

Разговор лидеров произошел на фоне сообщений, что США продадут Тайваню оружие на $1,4 млрд, что вызвало резкую критику со стороны Пекина, который обвинил Вашингтон в нарушении международного права.