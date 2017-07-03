В Москве в понедельник сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, дождя и грозы, сообщили в Гидрометцентре России. Этот же уровень опасности действовал на территории региона и в воскресенье, 2 июля.

«Сегодня в атмосфере над столичным регионом будет преобладать циклоническая деятельность, а значит характер метеоусловий существенно не изменится – пасмурно, лишь ближе к вечеру, с понижением вероятности дождей, в облачных полях начнут появляться прояснения, и всё это на фоне пониженного температурного режима», — отметили в центре погоды «Фобос».

По данным специалистов центра, в Москве и области 3 июля будет облачно с прояснениями, временами возможны дождь и грозы. Дневная температура в столице будет сохраняться в пределах 18–20 градусов тепла, ветер северо-западный 3-8 м/с.