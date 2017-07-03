Летние передвижные кинотеатры начнут работать в Москве с 16 июля, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы в понедельник.

Кинопоказы на крышах, во дворах и в зданиях столицы с 16 июля по 27 августа организуют Департамент культуры города Москвы и сеть кинотеатров «Москино».

Посетить летние кинотеатры можно будет на следующих площадках: территория хлебозавода №9, Дом Наркомфина, двор 9-го экспериментального квартала Новых Черемушек, а также Дворец пионеров на Воробьевых горах.

В программе показов советские киноленты, сюжеты которых связаны со строителями и архитекторами, такие как «Время, вперед!», «Любить человека», «Черемушки», «Верой и правдой».

Показы будут проводиться совместно с проектом «Москва глазами инженера».

Перед просмотром фильмов для участников мероприятия проведут экскурсии и лекции, посвященные архитектуре. Все сеансы будут бесплатными. Для участия необходимо будет зарегистрироваться на сайте «Москино». Регистрация будет открыта в ближайшее время, отмечается в сообщении.