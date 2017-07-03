Глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский заявил о готовности предоставить властям США исходный код своих программ и выступить на слушаниях в конгрессе, чтобы развеять подозрения со стороны американских законодателей относительно деятельности компании.

В интервью Associated Press Касперский заявил, что сделает все возможное, чтобы доказать отсутствие злонамеренной деятельности компании. Касперский подтвердил, что агенты ФБР контактировали с рядом сотрудников «Лаборатории Касперского». При этом глава компании не знает, чем именно интересовались в ФБР. Касперский добавил, что в прошлом компания действительно сотрудничала с правоохранителями США и России.

Касперский заявил о готовности раскрыть властям США исходный код своих продуктов и выступить на слушания в конгрессе, чтобы опровергнуть подозрения в сотрудничестве в интересах правительства какой-либо страны.

«В настоящее время связи с ФБР полностью утрачены. Это означает, что, если происходит серьезное преступление, из-за чего российским правоохранительным органам нужно координироваться с ФБР, то, к сожалению, это невозможно», — сказал Касперский, комментируя нынешнее положение дел.

Каперский заявил, что его компания не связана с российскими властями и никогда не получала от них поддержки. По его словам, компания занимается только своей прямой профессиональной деятельностью по обеспечению кибербезопасности своих клиентов. Он сказал также, что к нему поступали предложения о том, чтобы заняться хакерской деятельностью, однако их выдвигали представители других стран, не России, а компания неизменно отвергала такие предложения и оставалась «на светлой стороне».

Касперский также отметил, что в его компании работают бывшие представители спецслужб, однако из деятельность ограничивается сферой продаж, так как у них имеются нужные связи. При этом структура компании такова, что никакой отдельно взятый сотрудник не может воспользоваться ее сетью в своих личных целях.

Ранее сообщалось, что агенты ФБР провели опрос нескольких сотрудников «Лаборатории», которые работают в США. В частности, их интересовал вопрос, «насколько американское подразделение отчитывается перед Москвой».

В компании опровергли слухи о связи с Кремлем или правительством какой-либо страны.