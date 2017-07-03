Шесть человек выдвинуты на должность главы Бурятии. Выборы состоятся 10 сентября 2017 года в единый день голосования.

По данным республиканского избиркома, исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов также принял решение участвовать в выборах. Кандидаты выдвинуты от шести разных политических партий.

Сейчас процесс выдвижения кандидатур завершен. С 11 июля начинается регистрация кандидатов, сообщает «РИА Новости».

Напомним, бывший глава Бурятии Вячеслав Наговицын подал президенту России заявление о досрочной отставке в феврале 2017 года. Врио главы региона по указу Владимира Путина был назначен Алексей Цыденов, занимавший пост заместителя министра транспорта РФ.