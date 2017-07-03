Минфин Украины опубликовал письмо, адресованное премьер-министру страны Владимиру Гройсману от бывших крупнейших акционеров Приватбанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации.

Послание датировано 16 декабря 2016 года.

В сообщении финансового ведомства отмечается, что срок, до которого экс-акционеры банка в одностороннем порядке обязались реструктуризировать кредитный портфель, истек 1 июля 2017 года.

Минфин Украины также отмечает, что национализация Приватбанка была необходимым шагом для спасения кредитной организации и обеспечения финансовой и экономической стабильности на Украине.

В ведомстве подчеркнули, что вывод с рынка крупнейшего банка страны «мог привести к дестабилизации финансовой системы страны и оказать значительное негативное влияние на экономику в целом».