Беженка из Сирии Иман Хассун окончила с золотой медалью школу № 44 в Чите. Она также с высоким баллом сдала Единый государственный экзамен по русскому языку.

В пресс-служба правительства Забайкальского края сообщили, что Иман Хассун стала единственной золотой медалисткой школы № 44 в этом году.

Мама девушки родом из Читы, со своим мужем она познакомилась во время учебы в Иркутске. После свадьбы они переехали в Сирию и жили в Идлибе. Летом 2015 года семья вернулась в столицу Забайкалья из-за боевых действий, сообщает ИА FLashSiberia.

После переезда в Россию Иман тяжело давалось написание слов на русском языке, но после двух лет учебы она сдала ЕГЭ по русскому языку на 91 балл.