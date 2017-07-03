Российские инспекторы с 3 по 7 июля проедут наблюдательный полет над военными объектами Норвегии, сообщает Минобороны РФ.

По заявлению главы российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, инспекторы будут взлетать с норвежского аэродрома «Бардуфосс» в рамках реализации международного Договора по открытому небу (ДОН). Самолет Ан-30Б будет следовать по заранее согласованному маршруту.

«Также на его борту будут находиться норвежские специалисты для контроля порядка применения аппаратуры наблюдения и соблюдения положений, предусмотренных ДОН. Максимальная дальность маршрута составит до 1,7 тыс. километров», — сказал Рыжков.

Этот полет над территориями стран-участниц ДОН станет 26-м с начала года.