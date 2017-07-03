Столичный главк МЧС объявил экстренное предупреждение об ухудшении погоды, в ближайшие часы порывы ветра в Москве могут достигать 17 метров в секунду, возможны повреждения линий электропередачи и падение деревьев.

«В ближайший час с сохранением на день 3 июля в городе Москве и Московской области местами ожидается гроза, дождь, местами сильный, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

30 июня в Москву и Подмосковье пришел циклон, который принес рекордное количество осадков. В результате разгула стихии два человека погибло и более десяти было госпитализировано.