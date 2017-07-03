В Красноярском крае в результате столкновения автомобиля ВАЗ и бензовоза погиб водитель легковушки. ДТП произошло вечером 2 июля на 12 км Енисейского тракта.

Как передает Сибирское агентство новостей, от удара легковой автомобиль превратился в груду металлолома. По предварительным данным, 31-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу через разделительный 5-метровый газон и авто врезалось в фуру.

От полученных травм водитель легкового авто скончался на месте. Сейчас полицейские устанавливают причины ДТП.