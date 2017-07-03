План реализации стратегии научно-технологического развития страны на 2017–2019 годы утвержден правительством России, сообщается на сайте кабмина в понедельник.

Как утверждается в пояснительной записке к документу, стратегия направлена на формирование современной системы управления в области науки, технологий и инноваций. Также ее целью является обеспечение инновационной привлекательности сферы исследований и разработок.

Разработанный план предусматривает создание возможностей для реализации творческого потенциала молодежи в области науки и инноваций, говорится в тексте.