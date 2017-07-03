Председатель СФ Валентина Матвиенко считает, что активное участие женщин в мировой политике — естественный ответ на дефицит добра и милосердия в мире.

«Объединение женщин, их деятельное участие в международной политике является естественным ответом на дефицит добра и милосердия в мире. Женщины-лидеры призваны его восполнить, в частности, постараться избавить политику от подходов, основанных на силовых приемах и использовании «двойных стандартов», — сказала сенатор на первом международном конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Новосибирске.

«Я уверена, что женщины всего мира поддерживают идею создания единой антитеррористической коалиции сил, чтобы победить это самое большое зло современности, чтобы остановить войны, остановить кровопролитие, голод, смерть детей, женщин и стариков», — добавила она.

Валентина Матвиенко также посетовала на недостаточное количество женщин на высших руководящих должностях.

«Мы в России не удовлетворены уровнем представительства женщин на уровне принятия решений. У нас мало женщин в парламенте. Гораздо меньше, чем хотелось бы. Нам есть над чем работать», — сказала она.