Телефонные разговоры президента США Дональда Трампа с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани состоялись в минувшее воскресенье.

Американский лидер указал своим собеседникам на важность единства в регионе Персидского залива.

«Президент подчеркнул, что единство в регионе играет очень важную роль для выполнения целей прошедшего в Эр-Рияде саммита по нанесению поражения терроризму и содействию региональной стабильности», — цитирует заявление Белого дома ТАСС.

При этом Трамп подчеркнул, что наиважнейшая цель его инициативы — это прекращение финансирования терроризма.