Россия ведет подготовительную работу по ратификации Парижского соглашения по климату. Об этом в понедельник заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на открывшемся в Новосибирске первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Валентина Матвиенко выразила уверенность в том, что женщины должны «использовать свое растущее влияние, координировать меры по обеспечению всеобъемлющей безопасности на планете», в том числе экологической.

В первом конгрессе женщин стран ШОС и БРИКС принимают участие более 300 представительниц женских организаций. Форум на тему «Роль женщин в современном обществе: сотрудничество в политике, экономике, науке, образовании и культуре» проходит под эгидой Совета Федерации и при поддержке МИД РФ.