Председатель СФ Валентина Матвиенко считает, что взаимодействие стран в рамках ШОС и БРИКС является образцом межгосударственных отношений в XXI веке.

«Их отличает равноправие, взаимное уважение, подлинный дух партнерства. Это подтверждает, например, состоявшийся недавно саммит Шанхайской организации сотрудничества, результатом которого стало принятие в организацию новых членов — Индии и Пакистана», — заявила сенатор на первом международном конгрессе женщин стран Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС в Новосибирске.

«Это свидетельство того, что эта организация является привлекательной международной площадкой, которая пользуется всё большим признанием в мире», — уточнила она.

По словам Матвиенко, сегодня одна из приоритетных задач для всего человечества — это обеспечение безопасности.

«Считаю, что женщины таких новых, динамично развивающихся международных объединений, как ШОС и БРИКС, должны использовать свое растущее влияние, координировать меры по обеспечению всеобъемлющей безопасности на планете», — заключила она.