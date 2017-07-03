В воскресенье, 2 июля, представители компании Twitter заявили, что запись, на которой мужчина, похожий на Трампа, избивает человека с логотипом CNN вместо лица, не нарушает правил социальной сети.

Как сообщает CNN, представители компании могут блокировать записи, если в них содержатся угрозы или насильственные действия. По их мнению, запись американского президента правил не нарушает.

Данная запись получила уже более 185 тыс. ретвитов, сообщает CNN. Это много даже для Трампа, у которого 33 млн подписчиков.