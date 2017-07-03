Власти Малайзии хотят запретить продавать рыбу фугу до тех пор, пока продавцы не проведут сертифицированные меры по ее детоксикации. Об этом в понедельник пишет газета «Стар».

Министерство здравоохранения Малайзии намерено внести поправки в положении о безопасности продуктов питания, согласно которым «эта смертельно опасная для человека рыба должна подвергнуться специальной обработке перед продажей». В противном случае продавцам грозит штраф и тюремное заключение на срок до двух лет.

Издание пишет, что продавцы на рынках утверждают, что реализуемая ими рыба якобы полностью безопасна. Хотя в действительности иностранные рабочие, которых нанимают, не имеют практических навыков, как полностью нейтрализовать содержащиеся в ней смертельно опасные токсины. Вещество тетродотоксин обычно содержится в коже, глазах, брюшине, печени и икре фугу.