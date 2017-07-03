Российская гуманитарная колонна привезла в горное селение Бтара в центре сирийской провинции Латакия 350 продуктовых наборов.

Как сообщил офицер Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Петрачков, эта акция стала возможной после того, как губернатор провинции и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня, так как село граничит с новыми зонами деэскалации.

Он отметил, что российские военные предварительно согласовали с губернатором Латакии количество населенных пунктов, где гумпомощь требуется в первую очередь, передает «РИА Новости».

Затем с местными властями был составлен список особо нуждающихся в гуманитарной помощи сельчан.

Петрачков уточнил, что жители села Бтара в основном живут натуральным хозяйством, но среди них — вдовы погибших сирийских военных и ветераны войны. Эти люди получили продуктовые наборы в первую очередь.