Военные РФ предоставили гумпомощь жителям деревни в Латакии
Российская гуманитарная колонна привезла в горное селение Бтара в центре сирийской провинции Латакия 350 продуктовых наборов.
Как сообщил офицер Центра примирения враждующих сторон в Сирии Алексей Петрачков, эта акция стала возможной после того, как губернатор провинции и командование группы российских войск в Сирии подписали соглашение о прекращении огня, так как село граничит с новыми зонами деэскалации.
Он отметил, что российские военные предварительно согласовали с губернатором Латакии количество населенных пунктов, где гумпомощь требуется в первую очередь, передает «РИА Новости».
Затем с местными властями был составлен список особо нуждающихся в гуманитарной помощи сельчан.
Петрачков уточнил, что жители села Бтара в основном живут натуральным хозяйством, но среди них — вдовы погибших сирийских военных и ветераны войны. Эти люди получили продуктовые наборы в первую очередь.