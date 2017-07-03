По данным Гидрометцентра, в понедельник, 3 июля, температура воздуха в Москве не поднимется выше 18–20 градусов тепла. Погода обещает быть облачной и дождливой. Порывы ветра местами будут достигать 7 м/с.

В ночь на вторник температура воздуха составит 11–13 градусов тепла.

Ранее синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что жителям Центральной России не стоит ждать прихода жары. Лето, скорее всего, в этом году так и не наступит.