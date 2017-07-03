Более 3 тыс. жителей японской префектуры получили указание эвакуироваться из-за угрозы наводнений. Об этом сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, меры связаны с угрозой разлива реки Какидзакигава в городе Дзёэцу, вызванного проливными дождями. В зоне возможного затопления находится более 1,1 тыс. домов, в которых проживает порядка 3,3 тыс. человек. Они должны в ближайшее время эвакуироваться в безопасные места.

По данным синоптиков, проливные дожди в префектуре Ниигата продлятся до вторника. По прогнозам, может выпасть от 100 до 200 мм осадков.