В СИЗО-1 во Владивостоке арестанту пытались передать нижнее белье, пропитанное наркотиком. Обнаружить необычную посылку удалось сотрудникам изолятора при проверке очередной передачи, сообщает пресс-служба ГУФСИН РФ по Приморскому краю.

«Сотрудники заметили, что пара нижнего мужского белья пропитана подозрительным веществом. Предметы были изъяты и отправлены на экспертизу», — сообщили в главке.

Позже исследование показало, что мужское нижнее белье пропитано смесью, содержащей производное синтетического наркотика N-метилэфедрона. Общая масса наркотика, содержавшегося в белье, составила почти 3 грамма, что является особо крупным размером.

Теперь отправителей данной посылки ждет уголовное разбирательство.