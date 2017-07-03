В понедельник, 3 июля, центральная партийная газета КНДР «Нодон синмун» разместила предупреждение о том, что ракеты Северной Кореи могут нанести удар по любой точке земного шара. Соответствующий материал появился на четвертой полосе издания.

«Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара», — говорится в публикации.

Отмечается также, что из 100 пусков 100 будут успешными. Среди главных преимуществ северокорейских ракет указывается то, что благодаря скоростным мобильным пусковым установкам их невозможно засечь.

Также издание напоминает об успешных испытаниях новейших баллистических ракет повышенной средней дальности «Хвасон-12» и среднего радиуса действия «Пуккыксон-2».

Военная активность Пхеньяна и усиленная разработка ядерных и ракетных вооружений вызывает настоящую тревогу в мире.