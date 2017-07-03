Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли решение продлить срок ультиматума Катару на 48 часов.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.

Первоначальный срок ультиматума истек в воскресенье. Он требовал от Дохи выполнения требований четырех государств из 13 пунктов.

Предложение о продлении срока ультиматума внес Кувейт, выступающий посредником в деле урегулирования нынешнего кризиса.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.