Арабские страны продлили срок ультиматума Катару
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет приняли решение продлить срок ультиматума Катару на 48 часов.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на арабские СМИ.
Первоначальный срок ультиматума истек в воскресенье. Он требовал от Дохи выполнения требований четырех государств из 13 пунктов.
Предложение о продлении срока ультиматума внес Кувейт, выступающий посредником в деле урегулирования нынешнего кризиса.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Катаром, обвинив руководство страны в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.