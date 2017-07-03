Американская газета The New York Post ответила на видеозапись с «избиением» телеканала CNN, которую Трамп разместил в своем Twitter. На обложке утреннего выпуска газеты изображен рестлер, к телу которого приделана голова Трампа. Надпись на обложке гласит: «Побороть манию, как Трамп отшлепал CNN».

Ранее сообщалось, что Трамп опубликовал видео, на котором человек, похожий на него, бьет человека, к голове которого прикреплен логотип CNN. Представители телеканала в ответ на эту запись посоветовали Трампу заниматься своей работой.

Незадолго до этого NYP опубликовала статью об активности Дональда Трампа в Twitter, состоящую всего из трех слов. «Остановись. Просто остановись», — сказано в материале.