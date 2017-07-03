Лидеры США и Японии подтвердили по телефону намерения о тесном сотрудничестве для усиления нажима на Северную Корею. Об этом в понедельник заявил заместитель генерального секретаря японского кабинета министров Коити Хагиуда.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп договорились для продолжения давления на Северную Корею воспользоваться предстоящим саммитом G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля.

Напомним, США и Япония пытаются оказать давление на КНДР, добиваясь от нее прекращения ядерных и ракетных разработок. Северная Корея отказывается останавливать свои военные программы. Постоянный представитель страны при ООН Ким Ин Рен 29 июня заявил, что ядерное оружие им нужно для защиты суверенитета страны и прав ее народа от угрозы со стороны США.