Землетрясение магнитудой 4,6 было зафиксировано в ночь на субботу на юге Красноярского края. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным службы, эпицентр землетрясения находился в 451 км к югу от Красноярска, примерно в 6–7 км от границы с республикой Тыва.

Подземные толчки были зафиксированы в 20:10 мск в пятницу. Сейсмологи в ночь на 28 июня зафиксировали землетрясение магнитудой 3,9 в 320 км к юго-востоку от Горно-Алтайска.