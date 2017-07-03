Восемь человек погибли в результате крушения спасательного вертолета в Индонезии. Об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, вертолет спасателей направлялся на остров Ява для эвакуации населения после извержения вулкана. ЧП произошло в воскресенье утром в провинции Центральная Ява.

В результате извержения вулкана погибло два человека и пострадало не менее десяти. Все они доставлены в местную клинику.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту около 50 м, когда группа туристов находилась в 15 м от него.