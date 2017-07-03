Два землетрясения магнитудой 5,9 были зафиксированы 2 июля с интервалом менее трех часов в Тихом океане к северо-востоку от Окленда (Новая Зеландия).

Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 1,3 тыс. км северо-восточнее Окленда, в 267 км северо-восточнее острова Рауль в составе островной дуги Кермaдек, передает «Интерфакс».

Второе землетрясение магнитудой 5,9 произошло в этом же районе на 2 км ближе к Окленду.

По интенсивности сотрясения в эпицентре землетрясения оцениваются как «разрушительные».