В ночь с воскресенья на понедельник спасатели нашли еще два тела на месте, где перевернулась лодка с детьми в Челябинской области. Это тела 15-летнего и 9-летнего мальчиков.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на спасателей МЧС.

Ранее из озера уже были извлечены тела двух мужчин, десятилетней девочки и двухлетнего мальчика. Тело одного мужчины до сих пор не найдено.

Всего на борту лодки находились семь человек, в том числе четверо детей. Две семьи совершали прогулку по реке Тогузак в Чесменском районе.