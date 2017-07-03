Телекомпания CNN ответила на опубликованное президентом США Дональдом Трампом в своем Twitter видео, на котором человек, похожий на него, «избивает» человека с логотипом CNN вместо лица. Об этом в понедельник, 3 июля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Breaking 911.

«Это печальный день, когда президент США призывает к насилию в отношении журналистов», — говорится в заявлении телеканала.

Отмечается также, что Трамп «ведет себя как ребенок». Журналисты при этом напомнили о словах официального представителя Белого дома Сары Сандерс, которая заявляла, что Трамп никогда не позволил бы себе насилие по отношению к СМИ. Представители телеканала заявили, что будут делать свою работу и дальше, а Трампа призвали делать свою.