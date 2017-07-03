Российский хоккеист Евгений Кузнецов подписал с клубом НХЛ «Вашингтон» восьмилетний контракт. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Общая сумма контракта составила $62,4 млн. В год 25-летний россиянин будет зарабатывать порядка $7,8 млн.

«Трудно найти другого игрока его уровня, находящегося на пике карьеры и помогающего партнерам становиться сильнее. У него великолепные техника, скорость и цепкость, необходимые для того, чтобы побеждать в НХЛ», — заявил вице-президент клуба Брайан Маклеллан.

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