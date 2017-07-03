Секретарь Джорджии: СМИ распространяют ложь о российской кибератаке
Американские журналисты распространяют ложную информацию о приписываемой России кибератаке в ходе президентских выборов в США.
Об этом написал секретарь штата Джорджия, республиканец Брайан Кемп в статье, опубликованной в газете USA Today.
По его словам, журналисты «разбавляют факты и распространяют ложные повествования о российских кибератаках и потенциальных уязвимостях в [американской избирательной] системе».
Кемп подчеркнул, что «самая правдоподобная и потенциально эффективная атака на выборы — это не взлом системы голосования, а манипуляция со стороны американской медиамашины».
«Дезинформация СМИ или недовольные члены партий не только подстегивают конспирологов, но также и разрушают важнейшее средство защиты на наших выборах — доверие общественности», — цитирует республиканца ТАСС.
Он выразил уверенность, что ошибочные материалы и «сенсационные новости приводят к замешательству и росту апатии у избирателей» и «подрывают уверенность в краеугольном камне демократии» в стране.
Политик добавил, что журналисты «засыпают вопросами об уровне безопасности на выборах».
«Их вопросы часто отражают абсолютно неправильное понимание системы голосования, а также мер по обеспечению их безопасности», — подчеркнул секретарь, который по американскому законодательству отвечает за проведение выборов в штате.
Кемп пояснил, что системы голосования в США разнообразны, они не связаны с интернетом, и кибератаки не могут затронуть подсчет голосов.
Демократическая партия США и близкие к ней СМИ обвиняют Россию во вмешательстве в американские предвыборные процессы. В свою очередь президент страны Дональд Трамп и российское руководство не раз отвергали подобные утверждения.