Американские журналисты распространяют ложную информацию о приписываемой России кибератаке в ходе президентских выборов в США.

Об этом написал секретарь штата Джорджия, республиканец Брайан Кемп в статье, опубликованной в газете USA Today.

По его словам, журналисты «разбавляют факты и распространяют ложные повествования о российских кибератаках и потенциальных уязвимостях в [американской избирательной] системе».

Кемп подчеркнул, что «самая правдоподобная и потенциально эффективная атака на выборы — это не взлом системы голосования, а манипуляция со стороны американской медиамашины».

«Дезинформация СМИ или недовольные члены партий не только подстегивают конспирологов, но также и разрушают важнейшее средство защиты на наших выборах — доверие общественности», — цитирует республиканца ТАСС.

Он выразил уверенность, что ошибочные материалы и «сенсационные новости приводят к замешательству и росту апатии у избирателей» и «подрывают уверенность в краеугольном камне демократии» в стране.

Политик добавил, что журналисты «засыпают вопросами об уровне безопасности на выборах».

«Их вопросы часто отражают абсолютно неправильное понимание системы голосования, а также мер по обеспечению их безопасности», — подчеркнул секретарь, который по американскому законодательству отвечает за проведение выборов в штате.

Кемп пояснил, что системы голосования в США разнообразны, они не связаны с интернетом, и кибератаки не могут затронуть подсчет голосов.

Демократическая партия США и близкие к ней СМИ обвиняют Россию во вмешательстве в американские предвыборные процессы. В свою очередь президент страны Дональд Трамп и российское руководство не раз отвергали подобные утверждения.