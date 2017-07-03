Великобритания приняла решение в связи с Brexit выйти из Лондонской конвенции по рыболовству. Об этом говорится в заявлении министра охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкла Гоува.

«Выход из Лондонской конвенции по рыболовству — это важный момент, поскольку мы возвращаем контроль над нашей рыболовной политикой. Это означает, что впервые более чем за 50 лет мы будем способны решать, кто сможет иметь допуск в наши воды», — отметил Гоув.

По словам Гоува, 3 июля Лондон известит другие страны, подписавшие конвенцию, о запуске двухлетнего периода выхода из него. Правительство страны намерено разработать новый закон о правилах доступа в территориальные воды королевства и квотах добычи рыбы, пишет ТАСС.

Лондонская конвенция по рыболовству была подписана в 1964 году. Она позволяет рыбакам отдельных стран ЕС ловить рыбу на расстоянии до 6 морских миль от британского берега.