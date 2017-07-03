Подземная железнодорожная станция под комплексом нового Всемирного торгового центра в нью-йоркском районе Манхэттен возобновила работу. Найденный подозрительный предмет на станции не представляет опасности, сообщает транспортная компания PATH в Twitter.

В сообщении уточняется, что станция продолжает работать в нормальном режиме. Компания подтвердила, что причиной эвакуации стало обнаружение бесхозного предмета. Позже оказалось, что он не представляет опасности.