Четыре арабские страны приняли предложение Кувейта о продлении срока действия ультиматума Катару на 48 часов. Об этом передает телеканал «Аль-Арабия».

Ранее глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани намеревался передать ответ Дохи на выдвинутый рядом арабских стран ультиматум в понедельник. Позже МИД Египта заявил, что главы дипмиссий Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта встретятся 5 июля в Каире для обсуждения ситуации с Катаром.

Напомним, эти страны 5 июня разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее их решение поддержал ряд других государств.

Они через посредничество Кувейта передали властям Катара список требований, после выполнения которых обещают возобновить отношения. В воскресенье вечером срок ультиматума истек. По последним данным, Доха не намерена их выполнять.

В ультиматуме выдвинуто 13 требований к Дохе, в том числе понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций и другие.