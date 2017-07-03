В пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области сообщили, что перевернувшаяся и затонувшая лодка была перегружена. А водоем, где произошел инцидент, не был оборудован ни для купания, ни для катания.

«В нарушение требований безопасности несколько человек всё же решили использовать расположенную на берегу лодку. Никто из них спасательный жилет не надел», — сообщили представители главка.

В сообщении также уточняется, что лодка перевернулась из-за перегруза. Находившиеся в ней люди пытались спастись, но удалось это лишь четверым.

Лодка перевернулась вечером 2 июля на озере в Чесменском районе. На борту находилось семь человек, в том числе четверо детей. Тела четверых погибших обнаружены, на данный момент ведутся поиски еще троих пассажиров.