Сербии необходимы поставки российского оружия, чтобы резко повысить обороноспособность страны, заявил сербский президент Александр Вучич.

«Ожидаем скорый визит министра Шойгу, а также прибытие танков и разведывательных машин. Это имеет большое значение для нас», — сказал Вучич в интервью «РИА Новости».

По его словам, вооружения нужны, в том числе чтобы не допустить сценария 1999 года, когда страна подверглась бомбардировкам НАТО.

Глава государства подчеркнул, что с началом поставок вооружений из РФ обороноспособность Сербии серьезно вырастет «буквально за один день».

Вучич отметил, что сейчас сербская армия обладает несколькими истребителями МиГ-29.

«Когда мы еще укомплектуем армию радарами и ПВО, граждане будут ощущать себя в безопасности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что в 2017 году Москва намерена поставить Белграду шесть истребителей МиГ-29, а также партии тяжелой бронетанковой техники.