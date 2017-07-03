Старт ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX со спутником связи Intelsat 35e отложен на более поздний срок по техническим причинам. Запуск должен был пройти 3 июля в 02:36 мск с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида.

Спутник был создан компанией Boeing для спутникового оператора Intelsat. Он должен передавать сигналы над территорией Южной и Северной Америки, странами Карибского бассейна, Атлантикой и Европой. Планируется, что аппарат проработает 15 лет.