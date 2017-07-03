Регионы России, которые не выполнили программу расселения аварийного жилья, вернут в бюджет 540 млн рублей. Об этом свидетельствует статистика, предоставленная «Известиям» Министерством строительства и ЖКХ.

По данным ведомства, введение штрафов повысило темпы расселения и сократило количество брака при строительстве.

При этом уточняется, что от выплаты штрафа было освобождено семь субъектов, в которых произошли чрезвычайные ситуации и местные власти не могли выполнить свои обязательства по объективным причинам.

Напомним, Минстрой перешел на жесткий контроль выполнения регионами программы расселения аварийного жилья с 2014 года. За срыв сроков и недостоверную отчетность субъекты РФ обязали выплачивать штрафы в виде возврата в бюджет ранее выделенных субсидий.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Штрафы ускорили расселение аварийного жилья втрое