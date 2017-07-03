Власти Кувейта призвали Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бахрейн и Египет дать Катару дополнительные 48 часов для того, чтобы ответить на ультиматум.

Об этом сообщает кувейтское агентство новостей Kuna.

Как уточняет «РИА Новости», ультиматум содержит 13 требований к Дохе. В том числе это понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористов. Также от Катара требуют полного отказа от вмешательства во внутренние дела арабских стран и закрытия спутниковой телевизионной сети «Аль-Джазира».

Власти Катара заявили, что выполнять эти требования не намерены.