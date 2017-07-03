Общее количество единиц ядерного оружия в мире сокращается, в то же время ядерные державы занимаются его модернизацией, поскольку не готовы в обозримом будущем отказаться от него.

Об этом говорится в докладе о положении с ядерными вооружениями, опубликованном Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира (СИПРИ).

По данным автором доклада, к началу 2017 года девять ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея — располагали примерно 4,15 тыс. оперативно развернутыми единицами ядерного оружия. Совокупное количество боеголовок равно 14 935, что на 460 боеголовок меньше, чем в прошлом году, передает ТАСС.

В сокращение мирового ядерного арсенала происходит за счет США и России. Однако, как отмечается в докладе, темпы сокращения запасов ядерного оружия остаются достаточно медленными.

Одновременно с этим и США, и Россия осуществляют масштабную и дорогостоящую модернизацию своих ядерных запасов.