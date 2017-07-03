Федеральная налоговая служба (ФНС) получила возможность блокировать анонимайзеры. Такое право ведомству дал совместный приказ Роскомнадзора, МВД, ФНС и Роспотребнадзора.

Документ утверждает критерии, по которым будет оцениваться информация с сайтов для включения в черный список запрещенного в России контента. По законодательству, Роскомнадзор должен блокировать контент с детской порнографией, МВД — материалы о наркотиках и торговле ими, Роскомнадзор — пропаганду суицидов, а ФНС — интернет-казино.

Пункт 4.1.7 нового приказа ставит ФНС задачу — бороться со средствами обхода блокировок. В пунктах 4.1.1–4.1.6 описываются критерии блокировки интернет-казино. Однако сейчас сегодня в интернете нет анонимайзеров, предназначенных только для доступа к заблокированным в России интернет-казино. Фактически ФНС должна будет блокировать любые VPN-сервисы и анонимайзеры.

Замдиректора Координационного центра национального домена сети Интернет Сергей Копылов уверен, что выпущенный приказ о блокировке анонимайзеров — незаконен. Ведь Госдума еще не приняла законопроект о запрете тех анонимайзеров, которые дают возможность попасть на заблокированные сайты.

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ФНС получила право блокировать анонимайзеры